Звезда «Манчестер Сити» Холанн сообщил радостную новость

Норвежский нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн станет отцом. Об этом сообщил сам футболист, исполнив традиционное празднование после забитого мяча в поединке со Словенией (3:0) в Лиге наций. После завершения встречи 24-летний бомбардир также сообщил о радостном событии посредством своих социальных сетей.

Напомним, что во вчерашнем поединке сборная Норвегии отпраздновала крупную победу над Словенией со счетом 3:0. Благодаря дублю в этом матче Холанн стал лучшим бомбардиром в истории национальной команды.

Эрлинг сейчас является самым дорогим футболистом мира. Его ценник составляет 200 миллионов евро.