Алиссон – лидер АПЛ по проценту отражённых ударов, Райя – третий

Голкипер «Ливерпуля» Алиссон Бекер лидирует по проценту отражённых ударов в нынешнем розыгрыше Премьер-лиги.

Бразильский вратарь справился с 88,2% ударов в створ, нанесённых соперниками «Ливерпуля», отмечает WhoScored. На втором месте в рейтинге располагается Ник Поуп из «Ньюкасла» – 81,1%, третий – Давид Райя из «Арсенала» – 80,6%. Далее по списку следуют Роберт Санчес («Челси») – 80,5% и Матц Селс («Ноттингем Форест») – 76,0%.

Напомним, Алиссон не сможет помочь «Ливерпулю» в ближайших матчах из-за травмы подколенного сухожилия. Возвращение 32-летнего стража ворот в строй запланировано на вторую половину ноября.