Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Арсенал» по-прежнему намерен подписать форварда в январе слухи

11 Октября 2024 • 05:09 Комментировать
Борнмут
...
Арсенал
19.10 19:30

В лондонском «Арсенале» рассчитывают усилить позицию нападающего.

В нынешней кампании на позиции центрфорварда успешно проявляет себя Кай Хаверц, забивший шесть голов в десяти матчах. Согласно данным Football Insider, несмотря на впечатляющую форму немца, руководство «канониров» по-прежнему намерено усилить состав команды новым профильным нападающим в январское трансферное окно.

«Арсенал» занимает третью строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги после семи туров. На счету коллектива Микеля Артеты 17 набранных очков – на один балл меньше, чем у лидирующего «Ливерпуля».

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Арсенал Лондон Кай Хаверц трансферы футбола - зима 2025 ещё теги

Новости по матчу

10 Октября
06:05
Игрок «Арсенала» стал приоритетной целью «Реала» на 2025 год
08 Октября
13:20
«Арсенал» может вернуться за Шешко летом 1
06 Октября
12:36
«Арсенал» примет меры после инцидента с бойцом Макгрегором
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
БОРНМУТ АРСЕНАЛ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу Флик решил, когда Щесны сыграет за «Барселону» Назван лучший игрок сборной Англии в XXI веке: Бекхэм – второй, Терри – лишь одиннадцатый Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник «Барселона» не выпустит Гави в матчах против «Баварии» и «Реала» «Манчестер Сити» после трибунала разослал письма 19 клубам АПЛ Агуэро потребовал у «Барселоны» 3 миллиона евро В сборной Бразилии ответили, когда могут сыграть с Россией Фарерские острова - Армения: прямая трансляция, составы, онлайн - 2:2 Гвардиола может уйти из «Манчестер Сити» в европейскую топ-сборную
Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Легенда «Барселоны» Иньеста ушёл из футбола Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер» Гвардиола ответил на просьбу остаться в «Манчестер Сити»
Спортивные новости
«Автомобилист» в серии буллитов оказался сильнее ЦСКА в КХЛ Гол Кузнецова не помог СКА в матче с минским «Динамо» в КХЛ Дубли Ливо и Хмелевского помогли «Салавату Юлаеву» победить «Спартак» в КХЛ Селиваненко высказался о решении Надаля завершить профессиональную карьеру Кафельников отреагировал на завершение карьеры Надаля Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 11 Октября
05:33 · Англия. Премьер-лига
Алиссон – лидер АПЛ по проценту отражённых ударов, Райя – третий
05:09 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» по-прежнему намерен подписать форварда в январе слухи
04:46 · Англия. Премьер-лига
Нагельсманн высказался об отказе Лено от вызова в сборную Германии
04:06 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Сити» уверены, что Гвардиола не уйдёт в 2025 году
03:49 · Англия. Премьер-лига
Де Брёйне был готов к переезду в Саудовскую Аравию летом слухи
03:39 · Англия. Премьер-лига
Рой Кин – о будущем Трента: «Реал» – неплохой вариант»
03:14 · Англия. Премьер-лига
Тренер сборной Англии ответил на вопрос о травме Саки
02:05 · Англия. Премьер-лига
​Кэрролл: «В «Вест Хэме» я прошёл через самый сложный период карьеры»
01:37 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» может вернуть игрока, которого продал летом слухи
01:17 · Англия. Премьер-лига
Стало известно, почему в «Баварии» разочаровались в де Лигте
10 Октября
23:13 · Англия. Премьер-лига
Холанн – единоличный рекордсмен сборной Норвегии по забитым голам
22:45 · Англия. Премьер-лига
Холанн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии – потребовалось 36 матчей
22:36 · Англия. Премьер-лига
Нкунку впервые забил за сборную Франции
21:32 · Англия. Премьер-лига
Кубарси рассказал, кому отдал бы «Золотой мяч»
20:37 · Англия. Премьер-лига
Фоден: «У меня особая связь с фанатами «Манчестер Сити»
18:54 · Англия. Премьер-лига
Мазрауи перенёс профилактическую процедуру на сердце
18:45 · Англия. Премьер-лига
«Боруссия» выкупит игрока «Манчестер Сити» за 30 млн евро слухи
17:59 · Англия. Премьер-лига
Стоунс – о капитанстве в сборной: «Сбылась моя детская мечта»
15:45 · Англия. Премьер-лига
Саутгейт дал понять, возглавит ли «Манчестер Юнайтед»
15:13 · Англия. Премьер-лига
В «Манчестер Юнайтед» выбрали главного кандидата на замену тен Хагу
15:07 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Александер-Арнольду в топ-клубе Серии А 2 слухи
13:51 · Англия. Премьер-лига
Адама Траоре рассказал, какой совет дал ему Гвардиола после матча «Манчестер Сити» – «Фулхэм»
13:39 · Англия. Премьер-лига
Ди Канио: «Я бы арестовал всех директоров «Манчестер Юнайтед» за продажу Мактоминая»
13:32 · Англия. Премьер-лига
У Мазрауи диагностировали аритмию, игрок пропустит 2 месяца 1
13:31 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока «Челси» зимой
Все новости