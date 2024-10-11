В лондонском «Арсенале» рассчитывают усилить позицию нападающего.

В нынешней кампании на позиции центрфорварда успешно проявляет себя Кай Хаверц, забивший шесть голов в десяти матчах. Согласно данным Football Insider, несмотря на впечатляющую форму немца, руководство «канониров» по-прежнему намерено усилить состав команды новым профильным нападающим в январское трансферное окно.

«Арсенал» занимает третью строчку в турнирной таблице Английской премьер-лиги после семи туров. На счету коллектива Микеля Артеты 17 набранных очков – на один балл меньше, чем у лидирующего «Ливерпуля».