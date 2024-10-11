Нагельсманн высказался об отказе Лено от вызова в сборную Германии

Юлиан Нагельсманн прокомментировал отказ Бернда Лено от прибытия в расположения сборной Германии.

32-летний голкипер «Фулхэма» не пожелал ехать на сбор в роли запасного, о чём недавно сообщил сам.

«Лено выдвинул требования, которые я не мог удовлетворить. Я предложил ему интересную перспективу, но он не оценил. Каждый решает сам.

Закрыта ли для него дверь в сборную? Я не закрываю дверь, но и не открываю слишком широко», – цитирует Bayern & Germany Нагельсманна.

В пятницу немецкая национальная команда сыграет на выезде против сборной Боснии и Герцеговины, а тремя днями позднее примет в родных стенах соперников из Нидерландов.