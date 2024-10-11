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Нагельсманн высказался об отказе Лено от вызова в сборную Германии

11 Октября 2024 • 04:46 Комментировать
Босния и Герцеговина
...
Германия
1 10.00 X 5.90 2 1.30
Через 15 ч. 59 мин.

Юлиан Нагельсманн прокомментировал отказ Бернда Лено от прибытия в расположения сборной Германии.

32-летний голкипер «Фулхэма» не пожелал ехать на сбор в роли запасного, о чём недавно сообщил сам.

«Лено выдвинул требования, которые я не мог удовлетворить. Я предложил ему интересную перспективу, но он не оценил. Каждый решает сам.

Закрыта ли для него дверь в сборную? Я не закрываю дверь, но и не открываю слишком широко», – цитирует Bayern & Germany Нагельсманна.

В пятницу немецкая национальная команда сыграет на выезде против сборной Боснии и Герцеговины, а тремя днями позднее примет в родных стенах соперников из Нидерландов.

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Евро-Футбол.Ру,
Фулхэм Сборная Германии Бернд Лено Юлиан Нагельсманн ещё теги

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