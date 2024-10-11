В «Манчестер Сити» уверены, что Гвардиола не уйдёт в 2025 году

Будущее главного тренера «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы остаётся неопределённым.

Соглашение испанского специалиста истекает в середине следующего года, и пока неясно, планирует ли рулевой продолжать работу во главе «горожан». Тем не менее, как информирует инсайдер Фабрицио Романо, в «Манчестер Сити» уверены, что Гвардиола заключит новый договор и останется в клубе как минимум до лета 2026 года.

Хосеп Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с начала сезона-2016/17. Под руководством наставника команда шесть раз выиграла Английскую премьер-лигу и однажды добилась триумфа в Лиге чемпионов.