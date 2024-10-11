Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брёйне рассматривал возможность перехода в саудовский клуб прошедшим летом.

Слухи активно связывали бельгийца с переездом в один из клубов чемпионата Саудовской Аравии, однако сделка не состоялась. Как сообщает журналист Сами Мокбель, 33-летний игрок был заинтересован в таком варианте продолжения карьеры, но всё же решил остаться в «Манчестер Сити».

Контракт Кевина де Брёйне с «горожанами» истекает по окончании текущего сезона. Интерес к звёздному хавбеку, выступающему за «Сити» с 2015 года, приписывается американскому «Сан-Диего» и саудовскому «Аль-Насру».