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Рой Кин – о будущем Трента: «Реал» – неплохой вариант»

11 Октября 2024 • 03:39 Комментировать
Сельта
...
Реал Мадрид
19.10 22:00

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мыслями о будущем футболиста «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

Контракт правого защитника с «красными» истекает летом следующего года. Интерес к англичанину проявляет мадридский «Реал», планирующий переманить его в качестве свободного агента.

«Трент уедет за границу, если не продлит контракт с «Ливерпулем». Согласитесь, «Реал» – неплохой вариант для него», – передаёт Madrid Xtra комментарии Кина.

Трент Александер-Арнольд выступает за «Ливерпуль» с самого начала карьеры. На счету 26-летнего футболиста 319 матчей за первую команду мерсисайдцев во всех турнирах.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Ливерпуль Рой Кин Трент Александер-Арнольд трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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