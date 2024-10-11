Рой Кин – о будущем Трента: «Реал» – неплохой вариант»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Рой Кин поделился мыслями о будущем футболиста «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда.

Контракт правого защитника с «красными» истекает летом следующего года. Интерес к англичанину проявляет мадридский «Реал», планирующий переманить его в качестве свободного агента.

«Трент уедет за границу, если не продлит контракт с «Ливерпулем». Согласитесь, «Реал» – неплохой вариант для него», – передаёт Madrid Xtra комментарии Кина.

Трент Александер-Арнольд выступает за «Ливерпуль» с самого начала карьеры. На счету 26-летнего футболиста 319 матчей за первую команду мерсисайдцев во всех турнирах.