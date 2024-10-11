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Тренер сборной Англии ответил на вопрос о травме Саки

11 Октября 2024 • 03:14 Комментировать
Англия
1:2
Греция

Временный рулевой сборной Англии Ли Карсли поведал о состоянии вингера Букайо Саки.

23-летний футболист «Арсенала» был вынужденно заменён на 52-й минуте матча Лиги наций против сборной Греции, прошедшего в четверг. 

«Его состояние будет оценено. Как было видно перед первым голом сборной Греции, он почувствовал что-то в ноге», – приводит журналист Фабрицио Романо ответ Карсли.

Англичане уступили Греции на «Уэмбли» (1:2), пропустив на 94-й минуте.

В воскресенье «трём львам» предстоит провести выездной поединок со сборной Финляндии. Встреча стартует в 19:00 по московскому времени.

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Сборная Англии Арсенал Лондон Букайо Сака Ли Карсли ещё теги

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