​Кэрролл: «В «Вест Хэме» я прошёл через самый сложный период карьеры»

Английский нападающий Энди Кэрролл, с недавних пор пытающийся реанимировать французский «Бордо», вспомнил свои выступления в лондонском «Вест Хэме». По его словам, это был самый сложный период его футбольной карьеры, в ходе которого он едва не разлюбил сам футбол.

- Это было бурное время для меня. Я словно угодил в туннель. Я принимал ошибочные решения, не только на поле. Мне даже перестал приносить удовольствие футбол. К счастью, удалось пройти через это и вновь получать от игры кайф. Сейчас я снова радуюсь игре, - цитирует слова английского нападающего derbyderbyderby.it.