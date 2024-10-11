«Манчестер Юнайтед» может вернуть игрока, которого продал летом

В «Манчестер Юнайтед» задумались о возвращении левого защитника Альваро Фернандеса.

В январе испанца арендовала «Бенфика», впоследствии выкупившая его после завершения сезона за 6 млн евро. 21-летний футболист смог проявить себя в текущей кампании, и теперь «красные дьяволы» рассматривают возможность его обратной покупки, докладывает O Jogo. Сделка может быть заключена уже в январское трансферное окно.

Альваро Фернандес провёл девять матчей за «Бенфику» в нынешнем сезоне. В составе первой команды «Манчестер Юнайтед» перспективный игрок не выходил ни разу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Фернандеса в 8 млн евро.