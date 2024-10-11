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Стало известно, почему в «Баварии» разочаровались в де Лигте

11 Октября 2024 • 01:17 Комментировать
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
19.10 17:00

В «Баварии» были не в восторге от состояния Маттейса де Лигта перед продажей в «Манчестер Юнайтед».

Нидерландец перебрался в ряды «красных дьяволов» в середине августа, стоимость трансфера составила 45 млн евро. По данным журналиста Сами Мокбеля, в «Баварии» считали, что в последнее время де Лигту не хватает гибкости. Многие в мюнхенском клубе отмечали нехватку в игре центрбека мобильности. Как отмечают источники, футболист проводил много времени в спортзале, из-за чего стал менее ловким и быстрым. Персонал «Баварии» был настроен пессимистично в отношении Маттейса.

В составе «Манчестер Юнайтед» де Лигт успел провести девять матчей, отметившись одним забитым мячом.

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Бавария Манчестер Юнайтед Маттейс де Лигт ещё теги

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