Стало известно, почему в «Баварии» разочаровались в де Лигте

В «Баварии» были не в восторге от состояния Маттейса де Лигта перед продажей в «Манчестер Юнайтед».

Нидерландец перебрался в ряды «красных дьяволов» в середине августа, стоимость трансфера составила 45 млн евро. По данным журналиста Сами Мокбеля, в «Баварии» считали, что в последнее время де Лигту не хватает гибкости. Многие в мюнхенском клубе отмечали нехватку в игре центрбека мобильности. Как отмечают источники, футболист проводил много времени в спортзале, из-за чего стал менее ловким и быстрым. Персонал «Баварии» был настроен пессимистично в отношении Маттейса.

В составе «Манчестер Юнайтед» де Лигт успел провести девять матчей, отметившись одним забитым мячом.