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Холанн – единоличный рекордсмен сборной Норвегии по забитым голам

10 Октября 2024 • 23:13 Комментировать
Норвегия
3:0
Словения

Нападающий Эрлинг Холанн занял чистое первое место в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии всех времён.

Представитель «Манчестер Сити» отметился дублем в матче Лиги наций против Словении – теперь в его активе 34 гола в 36 поединках за норвежскую национальную команду. С сегодняшнего дня Холанн единолично возглавляет список лучших бомбардиров в истории сборной Норвегии. Он опередил Йоргена Юве, игравшего с 1928 по 1937 год и отличившегося 33 раза в 45 встречах.

Эрлинг Холанн дебютировал за сборную Норвегии чуть больше пяти лет назад – в сентябре 2019 года в поединке отбора на Евро-2020 против Мальты. На тот момент форварду было 19 лет.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Норвегии Эрлинг Холанн Йорген Юве ещё теги

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