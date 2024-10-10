Холанн – единоличный рекордсмен сборной Норвегии по забитым голам

Нападающий Эрлинг Холанн занял чистое первое место в списке лучших бомбардиров сборной Норвегии всех времён.

Представитель «Манчестер Сити» отметился дублем в матче Лиги наций против Словении – теперь в его активе 34 гола в 36 поединках за норвежскую национальную команду. С сегодняшнего дня Холанн единолично возглавляет список лучших бомбардиров в истории сборной Норвегии. Он опередил Йоргена Юве, игравшего с 1928 по 1937 год и отличившегося 33 раза в 45 встречах.

Эрлинг Холанн дебютировал за сборную Норвегии чуть больше пяти лет назад – в сентябре 2019 года в поединке отбора на Евро-2020 против Мальты. На тот момент форварду было 19 лет.