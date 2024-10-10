Холанн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии – потребовалось 36 матчей

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн повторил рекорд сборной Норвегии по количеству забитых голов.

24-летний игрок открыл счёт на 7-й минуте поединка Лиги наций со Словенией. Для Холанна этот гол стал 33-м в цветах норвежской национальной команды – повторение лучшего показателя всех времён, отмечает Squawka. Форвард «горожан» сравнялся с Йоргеном Юве, который был единоличным рекордсменом с 1934 года. При этом Эрлинг провёл всего 36 матчей за сборную Норвегии.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая онлайн-трансляция матча Норвегия – Словения. Точный удар Холанна остался единственным на момент ухода команд на перерыв.