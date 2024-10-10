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Холанн стал лучшим бомбардиром в истории сборной Норвегии – потребовалось 36 матчей

10 Октября 2024 • 22:45 Комментировать
Норвегия
3:0
Словения
1 1.65 X 4.00 2 5.80
2-й тайм

Нападающий «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн повторил рекорд сборной Норвегии по количеству забитых голов.

24-летний игрок открыл счёт на 7-й минуте поединка Лиги наций со Словенией. Для Холанна этот гол стал 33-м в цветах норвежской национальной команды – повторение лучшего показателя всех времён, отмечает Squawka. Форвард «горожан» сравнялся с Йоргеном Юве, который был единоличным рекордсменом с 1934 года. При этом Эрлинг провёл всего 36 матчей за сборную Норвегии.

На сайте LiveResult.ru проходит текстовая онлайн-трансляция матча Норвегия – Словения. Точный удар Холанна остался единственным на момент ухода команд на перерыв.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Сити Сборная Норвегии Эрлинг Холанн Йорген Юве ещё теги

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НОРВЕГИЯ СЛОВЕНИЯ
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