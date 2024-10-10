Нкунку впервые забил за сборную Франции

Нападающий лондонского «Челси» Кристофер Нкунку отпраздновал свой первый гол за сборную Франции.

26-летний футболист отличился на 28-й минуте проходящего сейчас матча Лиги наций против сборной Израиля, установив на табло счёт 2:1 в пользу французов. Для Нкунку это дебютный забитый мяч в составе «трёхцветных» за всю карьеру.

Форвард проводит свою 11-ю игру за национальную команду, а также первую с июня прошлого года. Дебют Кристофера Нкунку в сборной Франции состоялся в марте 2022 года.

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