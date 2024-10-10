Кубарси рассказал, кому отдал бы «Золотой мяч»

Защитник «Барселоны» Пау Кубарси ответил на вопрос, кого бы он хотел видеть с «Золотым мячом» в этом году.

— «Золотой мяч» разыграют Родри, Карвахаль и Винисиус. Я бы хотел, чтобы Родри выиграл его, — приводит слова Кубарси Barca Universal.

В прошлом сезоне Родри принял участие в 50 матчах во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и записал на свой счет 14 результативных передач.

Напомним, в начале нового сезона 28-летний полузащитник порвал крестообразные связки и выбыл до следующего лета.

Церемония награждения «Золотого мяча» от французского журнала France Football состоится в конце октября.