Фоден: «У меня особая связь с фанатами «Манчестер Сити»

Вингер «Манчестер Сити» Фил Фоден высказался о своих отношениях с фанатами.

— У меня особая связь с фанатами «Манчестер Сити». Я рос здесь и играл в каждой возрастной группе. Конечно, никогда не знаешь, что нас ждет в будущем, но сейчас я счастлив здесь, — приводит слова Фодена City Xtra.

В нынешнем сезоне 24-летний Фоден принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом и стал автором одной результативной передачи.

Действующий трудовой договор Фодена с «Манчестер Сити» рассчитан до лета 2027 года. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 150 млн евро.