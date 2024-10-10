Мазрауи перенёс профилактическую процедуру на сердце

Защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссаир Мазрауи успешно перенёс небольшую профилактическую процедуру после того, как у него была диагностирована аритмия. Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо.
По информации источника, на восстановление 26-летнего марокканца уйдет несколько недель.
Ранее сообщалось, что из-за проблем с сердцем Мазрауи пропустит порядка двух месяцев.
В этом сезоне защитник появился на поле в десяти матчах с учетом всех турниров и сделал одну результативную передачу.
19 октября «Манчестер Юнайтед» примет на своем поле «Брентфорд». Начало матча восьмого тура АПЛ запланировано на 17:00 по мск.
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