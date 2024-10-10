Крайний защитник Ян Коуто перейдёт из «Манчестер Сити» в «Боруссию» Дортмунд на постоянной основе. Об этом сообщает известный инсайдер Фабрицио Романо.

По данным источника, вступило в силу обязательное право «Боруссии» по выкупу Коуто, которое было прописано в арендном соглашении. Сумма полноценного трансфера составит 30 миллионов евро.

Напомним, в летнее трансферное окно «Боруссия» арендовала 22-летнего игрока за 4 млн евро. В составе «шмелей» бразилец принял участие в семи матчах во всех турнирах, в которых он отметился одной результативной передачей.

После шести туров «Боруссия» занимает седьмое место в чемпионате Германии, набрав десять очков.