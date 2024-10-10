Стоунс – о капитанстве в сборной: «Сбылась моя детская мечта»

Вечером четверга в рамках третьего тура Лиги наций УЕФА сборная Англии примет команду Греции. Капитаном «трёх львов» в этом матче станет защитник Джон Стоунс. Футболист прокомментировал получение повязки на грядущую игру.

«Сбылась моя детская мечта. Для моей семьи увидеть, как я выхожу на поле в качестве капитана сборной Англии, — это особенный момент. Не могу не поблагодарить за это Ли [тренера команды]. Вчера вечером мы провели замечательный разговор, в ходе которого я потерял дар речи», - делится переводом слов с пресс-конференции «Английский акцент».

Текстовую трансляцию матча Англия – Греция проведёт наш портал.