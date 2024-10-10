Саутгейт дал понять, возглавит ли «Манчестер Юнайтед»

Пресса называла Гарета Саутгейта одним из главных кандидатов на должность тренера «Манчестер Юнайтед» в случае увольнение Эрика тен Хага. Впрочем, экс-рулевой сборной Англии дал понять, что в ближайшее время не займёт этот пост.

«Я точно не буду тренировать в течение следующего года, я уверен. Мне нужно дать себе время, чтобы принять правильные решения. Покидая важную должность, ты должен дать время своему разуму и телу. Я наслаждаюсь жизнью, торопиться некуда», - слова Саутгейта приводит BBC.

Напомним, что вскоре после чемпионата Европы – 2024 Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной Англии.