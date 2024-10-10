В «Манчестер Юнайтед» выбрали главного кандидата на замену тен Хагу

На днях состоялось собрание руководителей «Манчестер Юнайтед». Судя по всему, решение об увольнении Эрика тен Хага с должности главного тренера пока принято не было.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на журналиста Мигеля Делани, на собрании боссов «красных дьяволов» наиболее вероятным кандидатом на пост тренера в случае увольнения тен Хага был назван Томас Тухель.

В настоящий момент Тухель не имеет клубной прописки – по завершению сезона 2023/2024 немецкий специалист покинул «Баварию».

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.