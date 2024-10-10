Следующим летом «Ливерпуль» может покинуть защитник Трент Александер-Арнольд. Действующий контракт игрока на «Энфилде» рассчитан как раз до конца сезона 2024/2025, и слухи связывают Трента с мадридским «Реалом».

Как сообщает на своих страницах портал TodoFichajes, в качестве замены для Александер-Арнольда «Ливерпуль» выбрал Дензела Дюмфриса из «Интера». Миланский клуб до сих пор не подтвердил продление контракта с нидерландцем, то есть подписать его следующим летом можно будет бесплатно.

«Ливерпуль» на текущий момент занимает первое место в турнирной таблице Английской премьер-лиги.