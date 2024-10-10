Адама Траоре рассказал, какой совет дал ему Гвардиола после матча «Манчестер Сити» – «Фулхэм»

Вингер лондонского «Фулхэма» Адама Траоре рассказал о том, какие советы дал ему главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола после матча крайнего тура Английской премьер-лиги. Напомним, «горожане» одержали победу со счётом 3:2.

«Гвардиола – лучший тренер в мире, без сомнений. После игры он похвалил меня и сказал, что это был хороший матч. Хосеп дал мне несколько советов по поводу того, как лучше завершать моменты, которые у меня были против «Манчестер Сити», – цитирует Траоре El Larguero.

Напомним, Траоре ранее выступал за каталонскую «Барселону», которую Гвардиола ранее успешно тренировал.