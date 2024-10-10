Ди Канио: «Я бы арестовал всех директоров «Манчестер Юнайтед» за продажу Мактоминая»

Бывший футболист «Вест Хэма» Паоло ди Канио раскритиковал руководство «Манчестер Юнайтед» за летнюю продажу опорного полузащитника Скотта Мактоминая, который перебрался в «Наполи».

«Я бы арестовал всех директоров «Манчестер Юнайтед» за продажу Мактоминая. Как они могли отпустить такого футболиста?», – приводит слова бывшего итальянского футболиста и тренера Centre Devils.

В нынешнем розыгрыше итальянской Серии А Мактоминай провёл 4 матча, где отметился одним голом и результативной передачей. В прошлом сезоне 27-летний шотландский полузащитник записал на свой актив 7 голов в Английской премьер-лиге.