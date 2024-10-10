У Мазрауи диагностировали аритмию, игрок пропустит 2 месяца

Правый защитник «Манчестер Юнайтед» Нуссер Мазрауи в ближайшие два месяца не сможет выйти на поле. The United HQ сообщает, что у марокканского фуллбека была диагностирована кардиальная аритмия.

Напомним, Мазрауи на старте сезона был основным правым защитником «Манчестер Юнайтед», поэтому команде Эрика тен Хага будет сложно заменить марокканца. Вероятно, что Нуссеру даже придётся пропустить более двух месяцев.

Мазрауи подписал контракт с «Манчестер Юнайтед» минувшим летом. Защитник перебрался в команду Эрика тен Хага из мюнхенской «Баварии». Со своим нынешним тренером Нуссер ранее также работал в составе амстердамского «Аякса».