«Манчестер Юнайтед» хочет купить игрока «Челси» зимой

«Манчестер Юнайтед» строит планы по усилению состава на зимнее трансферное окно. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на TEAMtalk, «красные дьяволы» сделали своей главной целью на январь защитника «Челси» Бена Чилуэлла.

Главный тренер «Челси» Энцо Мареска призывал Чилуэлла найти себе новую команду летом. В итоге защитник остался, и тренер вернул его в общую группу. Бен уже отыграл за «пенсионеров» в одном матче Кубка английской лиги.

Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают 27-летнего Бена Чилуэлла в 22 миллиона евро. На текущий момент «Манчестер Юнайтед» занимает 14-е место в турнирной таблице Премьер-лиги.