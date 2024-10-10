Три испанских клуба нацелились на Траоре

Атакующий полузащитник Адама Траоре, выступающий за лондонский «Фулхэм», может продолжить карьеру в чемпионате Испании. Об этом сообщается на страницах портала Todofichajes.

Согласно данным источника, в подписании 28-летнего футболиста заинтересованы три клуба. В борьбе за Траоре сойдутся мадридский «Атлетико», «Реал Сосьедад» и «Вильярреал». Сумма потенциального трансфера оценивается в 10-15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Английской премьер-лиги Траоре провел семь поединков за «дачников». Испанский вингер забил один гол и сделал две результативные передачи.