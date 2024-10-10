«Манчестер Сити» нашёл замену Эдерсону

Голкипер Эдерсон показывает высокий уровень игры в рамке «Манчестер Сити». Впрочем, слухи давненько связывают бразильца с переездом в Саудовскую Аравию, где он сможет получать огромные деньги – даже больше, чем сейчас.

Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на CaughtOffside, в качестве замены Эдерсону «Манчестер Сити» рассматривает вратаря Диогу Кошту из «Порту». При этом 25-летний португалец является дорогостоящим вариантом. Потенциальный трансфер обойдётся чемпионам Англии примерно в 75 миллионов евро.

Добавим, что Диогу Кошта является воспитанником академии «Порту».