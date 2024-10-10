Кукурелья: «Холанн воспринял мою песню немного лично, но теперь всё улажено»

Защитник «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья высказался о короткой песне, которую он пел после победы на Евро-2024, и которая стала популярной среди болельщиков. В этой песне футболист пел в том числе о том, что Эрлинг Холанн дрожит от страха, когда видит Кукурелью.

«Холанн воспринял это немного лично, но теперь всё улажено. Коул Палмер поговорил с ним и сказал, что я хороший парень. Холанн увидел видео в соцсетях и посчитал, что это личное видео против него, но на месте его фамилии могли бы оказаться фамилии Месси или Мбаппе», - сказал Кукурелья Cadena Cope.

Напомним, что в первом туре Премьер-лиги Эрлинг Холанн забил гол в ворота «Челси».