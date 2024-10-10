Кукурелья – о руке на Евро-2024: «Моя рука была в естественном положении»

Защитник «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья высказался о нашумевшем моменте с чемпионата Европы, когда мяч попал ему в руку в штрафной площади. Произошло это в четвертьфинале против Германии при ничейном счёте.

«Рука была в естественном положении. Она была расположена низко и близко к телу. Мне не нравится, что во время Евро судьи говорили, что это не игра рукой, а теперь говорят, что это игра рукой. Это создаёт шумиху вокруг вопроса, который уже решён. Я не знаю, чего они добиваются», - сказал Кукурелья в интервью для Cadena Cope.

Напомним, что сборная Испании обыграла Германию по итогам экстра-тайма со счётом 2:1. Эпизод с Кукурельей произошёл по ходу дополнительного времени, когда на табло горели две единицы.

Кроос – о руке Кукурельи: «УЕФА понадобилось три месяца, чтобы понять, что это была игра рукой – это успокаивает»