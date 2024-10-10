«Манчестер Юнайтед» приготовил 70 млн евро на форварда – названо имя

«Манчестер Юнайтед» стремится усилить свой состав в следующем календарном году. Как сообщает Transfer News Live, ссылаясь на Fichajes, «красные дьяволы» приготовили 70 миллионов евро на нападающего Рандаля Коло-Муани из «ПСЖ».

В сезоне 2024/2025 Коло-Муани провёл за «ПСЖ» девять матчей в чемпионате Франции и Лиге чемпионов. В них нападающий записал на свой счёт два забитых гола.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» не лучшим образом (мягко говоря) начал новый сезон. На текущий момент команда располагается лишь на 14-й строчке в турнирной таблице Премьер-лиги. Как следствие, тренер команды Эрик тен Хаг находится под давлением.