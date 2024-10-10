Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

«Челси» сохраняет интерес к Осимхену, а «Галатасарай» надеется его выкупить

10 Октября 2024 • 11:12 Комментировать

По итогам летнего трансферного окна нападающий Виктор Осимхен перешёл из «Наполи» в «Галатасарай» на правах аренды. Нигериец не пожелал оставаться в клубе Серии А, а варианты с «Челси» и Саудовской Аравией сорвались.

Как сообщает на своих страницах Corriere dello Sport, «Галатасарай» рассчитывает сделать трансфер Осимхена постоянным, в то время как «Челси» по-прежнему заинтересован в 25-летнем футболисте.

При этом ценник Осимхена является высоким – зимой «Галатасарай» имеет право выкупить игрока за 81 миллион евро, а летом – за 75 миллионов евро.

В четырёх матчах за «Галатасарай» Осимхен забил два гола и отдал четыре голевых паса.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Галатасарай Челси Наполи Виктор Осимхен трансферы футбола - зима 2025 ещё теги
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов Флик решил, когда Щесны сыграет за «Барселону» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Пять игроков покинули сборную России – названы фамилии и причины Назван лучший игрок сборной Англии в XXI веке: Бекхэм – второй, Терри – лишь одиннадцатый «Барселона» не выпустит Гави в матчах против «Баварии» и «Реала» Хави может возглавить топ-клуб АПЛ «Манчестер Сити» после трибунала разослал письма 19 клубам АПЛ Агуэро потребовал у «Барселоны» 3 миллиона евро
Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Легенда «Манчестер Юнайтед»: «Тен Хаг - фантастический тренер»
Спортивные новости
Тренер высказался о поражении Медведева от Синнера в 1/4 финала турнира в Шанхае Овечкин, Малкин, Панарин: Российские хоккеисты в НХЛ в сезоне 2024/2025 — Столичный дивизион Ассистентский дубль Панарина помог «Рейнджерс» разгромить «Питтсбург» Эрика Андреева разгромила Мирру Андрееву на турнире в Ухане Бывший боксёр поделился ожиданиями от боя между Биволом и Бетербиевым Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Октября
12:16 · Англия. Премьер-лига
Три испанских клуба нацелились на Траоре
12:13 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл замену Эдерсону
11:51 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья: «Холанн воспринял мою песню немного лично, но теперь всё улажено»
11:40 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья – о руке на Евро-2024: «Моя рука была в естественном положении»
11:25 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Юнайтед» приготовил 70 млн евро на форварда – названо имя
11:12 · Англия. Премьер-лига
«Челси» сохраняет интерес к Осимхену, а «Галатасарай» надеется его выкупить
11:05 · Англия. Премьер-лига
«Манчестер Сити» нашёл нового защитника
10:03 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» ищет замену Салаху - есть три претендента 1
06:39 · Англия. Премьер-лига
Спаллетти высказался об игре Калафьори
06:05 · Англия. Премьер-лига
Игрок «Арсенала» стал приоритетной целью «Реала» на 2025 год слухи
04:43 · Англия. Премьер-лига
Калафьори рассказал, чем опасен Троссар для сборной Италии 1
04:29 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ещё не получил от «Манчестер Юнайтед» никаких гарантий
04:21 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ может подписать Джонатана Дэвида уже в январе слухи
03:26 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья – о графике матчей: «Мы не роботы» 1
00:51 · Англия. Премьер-лига
​Трагедия в Греции - защитник «Панатинаикоса» найден мёртвым в своём бассейне
00:16 · Англия. Премьер-лига
Названа главная задача тен Хага в «Манчестер Юнайтед» 2
09 Октября
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл новую замену Салаху 1
23:18 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» Порро прокомментировал интерес «Реала»
22:16 · Англия. Премьер-лига
Калафьори сравнил Артету и Спаллетти 1
17:49 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис хочет поехать к Гвардиоле на стажировку 1
17:42 · Англия. Премьер-лига
Йоро сделал публикацию о своём восстановлении
17:34 · Англия. Премьер-лига
По просьбе тен Хага «Манчестер Юнайтед» потратил 26 млн рублей на стену
17:13 · Англия. Премьер-лига
Соланке рассказал, что думает о форварде «Баварии» Кейне
16:30 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл назвал неожиданного кумира детства
16:15 · Англия. Премьер-лига
Тен Хага не выгонят из «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
Все новости