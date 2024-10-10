«Челси» сохраняет интерес к Осимхену, а «Галатасарай» надеется его выкупить

По итогам летнего трансферного окна нападающий Виктор Осимхен перешёл из «Наполи» в «Галатасарай» на правах аренды. Нигериец не пожелал оставаться в клубе Серии А, а варианты с «Челси» и Саудовской Аравией сорвались.

Как сообщает на своих страницах Corriere dello Sport, «Галатасарай» рассчитывает сделать трансфер Осимхена постоянным, в то время как «Челси» по-прежнему заинтересован в 25-летнем футболисте.

При этом ценник Осимхена является высоким – зимой «Галатасарай» имеет право выкупить игрока за 81 миллион евро, а летом – за 75 миллионов евро.

В четырёх матчах за «Галатасарай» Осимхен забил два гола и отдал четыре голевых паса.