«Манчестер Сити» нашёл нового защитника

Защитник Кристиан Макфарлейн, правами на которого владеет «Нью-Йорк Сити», может продолжить карьеру в топ-клубе Английской премьер-лиги. Об этом рапортует посредством социальных сетей инсайдер Фабрицио Романо.

По данным журналиста, в услугах 17-летнего футболиста заинтересован «Манчестер Сити». «Горожане» хотят подписать Макфарлейна в январское трансферное окно. Сумма возможного трансфера пока неизвестна.

После семи туров чемпионата Англии «Манчестер Сити» набрал 17 баллов и занимает третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Ливерпуля» составляет одно очко.