«Ливерпуль» ищет замену Салаху - есть три претендента

Нападающий Мохамед Салах может покинуть «Ливерпуль» по завершении нынешнего сезона. Об этом рапортуют журналисты CaughtOffside.

Как стало известно источнику, в сфере интересов гранда Английской премьер-лиги находятся три футболиста, один из которых может заменить египтянина. Речь идет о Кариме Адейеми («Боруссия» Дортмунд), Омаре Мармуше («Айнтрахт») и Мохамеде Кудусе («Вест Хэм»).

Салах защищает цвета «Ливерпуля» с лета 2017 года. Срок действующего трудового соглашения между сторонами истекает в конце июня следующего года. Рыночная стоимость игрока составляет 55 миллионов евро.