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Спаллетти высказался об игре Калафьори

10 Октября 2024 • 06:39 Комментировать
Италия
...
Бельгия
1 1.95 X 3.45 2 4.20
Через 13 ч. 30 мин.

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил игру защитника лондонского «Арсенала» Рикардо Калафьори.

22-летний игрок смог пробиться в стартовый состав «канониров», ряды которых пополнил в июле, перебравшись из «Болоньи». В сборной Италии молодой футболист также считается важной фигурой.

«Калафьори способен оказываться в нужное время в нужном месте. Он смелый, не боится брать на себя ответственность, и он уже обладает зрелостью, хотя ещё совсем молод. Он освоил игру в различных ролях, что также помогло ему стать более совершенным футболистом.

Опыт Рикардо в Премьер-лиге – большой плюс для сборной Италии. Для нас важно наличие игроков, знающих атмосферу зарубежных чемпионатов», – заявил Спаллетти на пресс-конференции в преддверии матча Лиги наций против сборной Бельгии.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Арсенал Лондон Лучано Спаллетти Рикардо Калафьори ещё теги

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