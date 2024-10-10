Спаллетти высказался об игре Калафьори

Главный тренер сборной Италии Лучано Спаллетти оценил игру защитника лондонского «Арсенала» Рикардо Калафьори.

22-летний игрок смог пробиться в стартовый состав «канониров», ряды которых пополнил в июле, перебравшись из «Болоньи». В сборной Италии молодой футболист также считается важной фигурой.

«Калафьори способен оказываться в нужное время в нужном месте. Он смелый, не боится брать на себя ответственность, и он уже обладает зрелостью, хотя ещё совсем молод. Он освоил игру в различных ролях, что также помогло ему стать более совершенным футболистом.

Опыт Рикардо в Премьер-лиге – большой плюс для сборной Италии. Для нас важно наличие игроков, знающих атмосферу зарубежных чемпионатов», – заявил Спаллетти на пресс-конференции в преддверии матча Лиги наций против сборной Бельгии.