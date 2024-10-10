Мадридский «Реал» намерен переманить в свои ряды центрального защитника лондонского «Арсенала» Вильяма Салиба.

Гранд Ла Лиги давно следит за успехами француза, и в следующем году, похоже, перейдёт к более решительным действиям. Как сообщает Goal со ссылкой на Le 10 Sport, Салиба стал приоритетной трансферной целью «Реала» на 2025 год. Представители «королевского клуба» уже установили контакт с 23-летним футболистом.

Стоимость Вильяма Салиба оценивается порталом Transfermarkt в 80 млн евро. Действующий трудовой договор центрбека с «канонирами» рассчитан до середины 2027 года.