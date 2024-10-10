Калафьори рассказал, чем опасен Троссар для сборной Италии

Защитник «Арсенала» и сборной Италии Рикардо Калафьори высказался о сильных качествах одноклубника Леандро Троссара.

В четверг игроки «канониров» могут сыграть друг против друга в поединке Лиги наций между Италией и Бельгией. На предматчевой пресс-конференции журналисты попросили Калафьори поделиться мыслями об угрозе, которую может представлять для итальянцев Троссар.

«Это будет весело. Леандро – игрок топ-уровня, и я поделюсь советами со своими товарищами по сборной, потому что играть против него непросто. Он хорош в ситуациях один в один, обладает отличным ударом», – приводит Football Italia ответ 22-летнего защитника.

Матч Италии против Бельгии стартует в 21:45 по московскому времени.