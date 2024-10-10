Тен Хаг ещё не получил от «Манчестер Юнайтед» никаких гарантий

Положение Эрика тен Хага в «Манчестер Юнайтед» остаётся неопределённым.

Во вторник управляющие лица клуба обсудили будущее тренера на специальной встрече, но так и не пришли к единому решению. Как сообщили позднее различные источники, тен Хаг останется в «Манчестер Юнайтед» как минимум ещё на один матч. По данным инсайдера Фабрицио Романо, рулевой ещё не получил от клуба никаких гарантий относительно своего будущего. Ситуация остаётся напряжённой, хотя сам нидерландец спокоен и сосредоточен на предстоящих играх команды.

19 октября «Манчестер Юнайтед» примет в родных стенах «Брентфорд».