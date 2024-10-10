Нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид имеет вариант продолжения карьеры в Англии.

Контракт 24-летнего футболиста с «догами» истекает по окончании текущего сезона, и многие топ-клубы всерьёз рассматривают возможность его подписания на правах свободного агента. Тем временем, как информирует Football Insider, в «Ньюкасле» готовы пригласить канадца уже в январе. «Сороки» рассчитывают подписать звезду Лиги 1 за полгода до истечения договора с «Лиллем» по значительно сниженной цене.

Джонатан Дэвид записал на свой счёт восемь голов и два результативных паса в 13 матчах нынешней кампании. Стоимость форварда, согласно оценке Transfermarkt, составляет 45 млн евро.