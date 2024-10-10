Кукурелья – о графике матчей: «Мы не роботы»

Защитник лондонского «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья стал очередным игроком, высказавшимся за сокращение количества матчей в футболе.

«Слишком много игр. Мы не роботы. Мы видим, как часто это приводит к травмам. Карвахаль, Родри... Это плохо», – заявил в интервью Cope чемпион Европы.

Родри выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки, полученного в матче за «Манчестер Сити» против «Арсенала» в сентябре. В начале нынешнего месяца подобная участь постигла Даниэля Карвахаля из мадридского «Реала».

В субботу сборная Испании примет на своём поле соперников из Дании в рамках Лиги наций.