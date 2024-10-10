Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Кукурелья – о графике матчей: «Мы не роботы»

10 Октября 2024 • 03:26 Комментировать
Испания
...
Дания
1 1.40 X 4.90 2 8.50
12.10 21:45

Защитник лондонского «Челси» и сборной Испании Марк Кукурелья стал очередным игроком, высказавшимся за сокращение количества матчей в футболе.

«Слишком много игр. Мы не роботы. Мы видим, как часто это приводит к травмам. Карвахаль, Родри... Это плохо», – заявил в интервью Cope чемпион Европы.

Родри выбыл до конца сезона из-за разрыва крестообразной связки, полученного в матче за «Манчестер Сити» против «Арсенала» в сентябре. В начале нынешнего месяца подобная участь постигла Даниэля Карвахаля из мадридского «Реала».

В субботу сборная Испании примет на своём поле соперников из Дании в рамках Лиги наций.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 1
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Челси Сборная Испании Даниэль Карвахаль Марк Кукурелья Родри Эрнандес ещё теги

Новости по матчу

09 Октября
04:36
Ямаль: «Сборной Испании будет очень не хватать Карвахаля»
01:10
Лапорт признался, что сменил сборную Франции на Испанию из-за Дешама
04 Октября
17:37
Де ла Фуэнте заявил, что не будет беречь игроков для клубов 1
13 Сентября
04:55
Ямаль: «Мората и Симон удивили меня во время празднования победы на Евро»
Показать ещё
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ИСПАНИЯ ДАНИЯ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов Флик решил, когда Щесны сыграет за «Барселону» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Пять игроков покинули сборную России – названы фамилии и причины Назван лучший игрок сборной Англии в XXI веке: Бекхэм – второй, Терри – лишь одиннадцатый Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Агуэро потребовал у «Барселоны» 3 миллиона евро «Барселона» не выпустит Гави в матчах против «Баварии» и «Реала» «Манчестер Сити» после трибунала разослал письма 19 клубам АПЛ
Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Гвардиола ответил на просьбу остаться в «Манчестер Сити»
Спортивные новости
Эрика Андреева разгромила Мирру Андрееву на турнире в Ухане Бывший боксёр поделился ожиданиями от боя между Биволом и Бетербиевым Боксёр Плечко рассказал, кто победит в бою между Бетербиевым и Биволом Александрова обыграла Калинскую во втором круге турнира в Ухане Медведев пробился в четвертьфинал китайского «Мастерса», где сыграет с Синнером Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Октября
04:43 · Англия. Премьер-лига
Калафьори рассказал, чем опасен Троссар для сборной Италии
04:29 · Англия. Премьер-лига
Тен Хаг ещё не получил от «Манчестер Юнайтед» никаких гарантий
04:21 · Англия. Премьер-лига
Клуб АПЛ может подписать Джонатана Дэвида уже в январе слухи
03:26 · Англия. Премьер-лига
Кукурелья – о графике матчей: «Мы не роботы»
00:51 · Англия. Премьер-лига
​Трагедия в Греции - защитник «Панатинаикоса» найден мёртвым в своём бассейне
00:16 · Англия. Премьер-лига
Названа главная задача тен Хага в «Манчестер Юнайтед» 2
09 Октября
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл новую замену Салаху
23:18 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» Порро прокомментировал интерес «Реала»
22:16 · Англия. Премьер-лига
Калафьори сравнил Артету и Спаллетти 1
17:49 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис хочет поехать к Гвардиоле на стажировку 1
17:42 · Англия. Премьер-лига
Йоро сделал публикацию о своём восстановлении
17:34 · Англия. Премьер-лига
По просьбе тен Хага «Манчестер Юнайтед» потратил 26 млн рублей на стену
17:13 · Англия. Премьер-лига
Соланке рассказал, что думает о форварде «Баварии» Кейне
16:30 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл назвал неожиданного кумира детства
16:15 · Англия. Премьер-лига
Тен Хага не выгонят из «Манчестер Юнайтед» 2 слухи
15:59 · Англия. Премьер-лига
Холанн прокомментировал инцидент с броском мяча в голову Габриэля 1
15:10 · Англия. Премьер-лига
Субименди — о «Манчестер Сити»: «Лучшим решением для меня будет остаться в «Реал Сосьедаде» 1
14:26 · Англия. Премьер-лига
Конате: «У Мбаппе нет жизни!» 1
13:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Салаху прямо в АПЛ
13:43 · Англия. Премьер-лига
Сане может вернуться в АПЛ – назван клуб слухи
12:59 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ обвиняют «Манчестер Сити» в превышении полномочий 2
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» узнал плохие новости по Алиссону
11:33 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке оценил игру Палмера
11:22 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о своей новой работе
11:04 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой состав: «Манчестер Сити» - второй, «Барселона» - пятая
Все новости