​Трагедия в Греции - защитник «Панатинаикоса» найден мёртвым в своём бассейне

31-летний английский защитник Джордж Болдок найден мёртвым в бассейне своего дома в Афинах, в который он заехал совсем недавно, сменив английский «Шеффилд Юнайтед» на греческий «Панатинаикос». Сообщается, что тревогу забила его супруга, которая пока что не прописана в греческой столице. Она пыталась дозвониться до Джорджа, но, не сумев выйти на связь, позвонила владельцу виллы. Тот и обнаружил страшную находку. Также на месте трагедии была найдена недопитая бутылка водки.

В 2022 году Болдок получил греческое гражданство и успел сыграть двенадцать матчей за сборную Греции.