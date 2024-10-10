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Названа главная задача тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

10 Октября 2024 • 00:16 Комментировать (1)
Манчестер Юнайтед
...
Брентфорд
19.10 17:00

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не будет уволен в ближайшее время.

Недавно руководители клуба провели встречу, на которой обсудили будущее нидерландского наставника, однако единогласное решение так и не было принято. Тен Хаг не будет уволен до конца паузы на матчи сборных, как предполагалось ранее. По информации TBR Football, главная задача специалиста – вернуть клуб в Лигу чемпионов. Достичь этого можно не только путём улучшения результатов в чемпионате, но и через Лигу Европы – победа в турнире даёт путёвку в самый престижный еврокубок.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ. В Лиге Европы манкунианцы располагаются на 21-й позиции в общем рейтинге с двумя набранными очками после двух туров.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг

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ПартиZан
10 Октября 2024 в 01:16
Главная задача Тен Хага вывести команду в Чемпионшип
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