Названа главная задача тен Хага в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг не будет уволен в ближайшее время.

Недавно руководители клуба провели встречу, на которой обсудили будущее нидерландского наставника, однако единогласное решение так и не было принято. Тен Хаг не будет уволен до конца паузы на матчи сборных, как предполагалось ранее. По информации TBR Football, главная задача специалиста – вернуть клуб в Лигу чемпионов. Достичь этого можно не только путём улучшения результатов в чемпионате, но и через Лигу Европы – победа в турнире даёт путёвку в самый престижный еврокубок.

В настоящий момент «Манчестер Юнайтед» располагается на 14-й строчке в турнирной таблице АПЛ. В Лиге Европы манкунианцы располагаются на 21-й позиции в общем рейтинге с двумя набранными очками после двух туров.