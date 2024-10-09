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«Ливерпуль» нашёл новую замену Салаху

09 Октября 2024 • 23:27 Комментировать
Байер Л
...
Айнтрахт Фр
19.10 16:30

«Ливерпуль» может заменить Мохамеда Салаха другим египетским футболистом.

В сферу интересов «красных» попал нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш, впечатляюще начавший нынешний сезон. По сведениям Sky Sport, 25-летний игрок определён «Ливерпулем» в качестве одного из кандидатов на замену Салаху, чей контракт истекает летом следующего года.

В активе Омара Мармуша девять забитых мячей и шесть результативных передач в девяти матчах за франкфуртский коллектив в текущей кампании. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость египтянина в 40 млн евро. Форвард связан с «Айнтрахтом» договором, рассчитанным до лета 2027 года.

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Евро-Футбол.Ру,
Ливерпуль Айнтрахт Франкфурт Мохамед Салах Омар Мармуш трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

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