«Ливерпуль» нашёл новую замену Салаху

«Ливерпуль» может заменить Мохамеда Салаха другим египетским футболистом.

В сферу интересов «красных» попал нападающий «Айнтрахта» Омар Мармуш, впечатляюще начавший нынешний сезон. По сведениям Sky Sport, 25-летний игрок определён «Ливерпулем» в качестве одного из кандидатов на замену Салаху, чей контракт истекает летом следующего года.

В активе Омара Мармуша девять забитых мячей и шесть результативных передач в девяти матчах за франкфуртский коллектив в текущей кампании. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость египтянина в 40 млн евро. Форвард связан с «Айнтрахтом» договором, рассчитанным до лета 2027 года.