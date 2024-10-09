Стадионы Видео Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат Англии. Английская Премьер-лига. АПЛ

Защитник «Тоттенхэма» Порро прокомментировал интерес «Реала»

09 Октября 2024 • 23:18 Комментировать
Тоттенхэм
...
Вест Хэм
19.10 14:30

Правый защитник «Тоттенхэма» Педро Порро отреагировал на слухи о возможном переходе в мадридский «Реал».

Новости об интересе гранда Ла Лиги к 25-летнему игроку появились около недели назад. Теперь, когда «сливочные» надолго остались без Даниэля Карвахаля, вопрос усиления правого края обороны стал ещё более актуальным.

«Что ж, если это произойдёт, то это произойдёт. Если же ничего не случится, то я просто продолжу работать так же, как и прежде», – ответил Порро в интервью Relevo на вопрос о вероятном переходе в «Реал».

В текущем сезоне испанец провёл восемь матчей за «шпор», отметившись одним голом.

👍 0
👎 0
💯 0
😍 0
😡 0
😀 0
🤣 0
🤑 0
Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Тоттенхэм Педро Порро трансферы футбола - лето 2025 ещё теги

Новости по матчу

09 Октября
06:48
Тренер «Тоттенхэма» Мэйсон получил предложение возглавить другой клуб
Подпишитесь на Евро-Футбол:
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
Реклама, melbet.ru
300 $ Получить
Реклама
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку до 15 000 рублей!
ТОТТЕНХЭМ ВЕСТ ХЭМ
Реклама, fon.bet
Комментарии Все комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику.
Стало известно, какая команда сыграет со сборной России в пятницу Флик рассказал, что думает об игре Рафиньи Генич: Осинькина хотят убрать не из-за результатов Левандовски: «Никогда в жизни не сталкивался с таким календарём» Флик решил, когда Щесны сыграет за «Барселону» Пять игроков покинули сборную России – названы фамилии и причины Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Гвардиола согласовал с «Манчестер Сити» свой уход в 2025 году Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Агуэро потребовал у «Барселоны» 3 миллиона евро
Хет-трик Левандовски позволил «Барселоне» быстро разгромить «Алавес» Сборная России проведёт матч в октябре – назван соперник Минимально и нервно: три футболиста, из-за которых «Зенит» чуть не оступился в матче с «Оренбургом» «Зенит» - «Оренбург»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0 Холанн может уйти в другой суперклуб – это не «Реал» и даже не «Барселона» «Не надо паниковать»: Наумов высказался об уровне футбола в России и посещаемости Решение по тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» примут во вторник «Реал» потерял Карвахаля – у игрока подтвердили разрыв крестообразной связки Хави может возглавить топ-клуб АПЛ Гвардиола ответил на просьбу остаться в «Манчестер Сити»
Спортивные новости
Эрика Андреева разгромила Мирру Андрееву на турнире в Ухане Бывший боксёр поделился ожиданиями от боя между Биволом и Бетербиевым Боксёр Плечко рассказал, кто победит в бою между Бетербиевым и Биволом Александрова обыграла Калинскую во втором круге турнира в Ухане Медведев пробился в четвертьфинал китайского «Мастерса», где сыграет с Синнером Все новости спорта от LiveResult
Новости
Telegram
Читайте нас в Telegram. Подписывайтесь!
Сегодня, 10 Октября
00:16 · Англия. Премьер-лига
Названа главная задача тен Хага в «Манчестер Юнайтед»
09 Октября
23:27 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл новую замену Салаху
23:18 · Англия. Премьер-лига
Защитник «Тоттенхэма» Порро прокомментировал интерес «Реала»
22:16 · Англия. Премьер-лига
Калафьори сравнил Артету и Спаллетти 1
17:49 · Англия. Премьер-лига
Канчельскис хочет поехать к Гвардиоле на стажировку 1
17:42 · Англия. Премьер-лига
Йоро сделал публикацию о своём восстановлении
17:34 · Англия. Премьер-лига
По просьбе тен Хага «Манчестер Юнайтед» потратил 26 млн рублей на стену
17:13 · Англия. Премьер-лига
Соланке рассказал, что думает о форварде «Баварии» Кейне
16:30 · Англия. Премьер-лига
Ремсдейл назвал неожиданного кумира детства
16:15 · Англия. Премьер-лига
Тен Хага не выгонят из «Манчестер Юнайтед» слухи
15:59 · Англия. Премьер-лига
Холанн прокомментировал инцидент с броском мяча в голову Габриэля 1
15:10 · Англия. Премьер-лига
Субименди — о «Манчестер Сити»: «Лучшим решением для меня будет остаться в «Реал Сосьедаде» 1
14:26 · Англия. Премьер-лига
Конате: «У Мбаппе нет жизни!» 1
13:52 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» нашёл замену Салаху прямо в АПЛ
13:43 · Англия. Премьер-лига
Сане может вернуться в АПЛ – назван клуб слухи
12:59 · Англия. Премьер-лига
Клубы АПЛ обвиняют «Манчестер Сити» в превышении полномочий 2
12:00 · Англия. Премьер-лига
«Ливерпуль» узнал плохие новости по Алиссону
11:33 · Англия. Премьер-лига
Мадуэке оценил игру Палмера
11:22 · Англия. Премьер-лига
Клопп высказался о своей новой работе
11:04 · Англия. Премьер-лига
Назван самый дорогой состав: «Манчестер Сити» - второй, «Барселона» - пятая
10:48 · Англия. Премьер-лига
Клопп официально устроился на новой работе
10:14 · Англия. Премьер-лига
Невилл: «Ничья дала тен Хагу ещё время в «Манчестер Юнайтед»
08:05 · Англия. Премьер-лига
Салах и де Брёйне могут перейти в один клуб
07:57 · Англия. Премьер-лига
Руни выбрал лучшего футболиста Англии - это не Беллингем и Кейн
07:24 · Англия. Премьер-лига
Ямаль – второй в топ-чемпионатах по обводкам, Мбаппе – четвёртый 1
Все новости