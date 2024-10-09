Защитник «Тоттенхэма» Порро прокомментировал интерес «Реала»

Правый защитник «Тоттенхэма» Педро Порро отреагировал на слухи о возможном переходе в мадридский «Реал».

Новости об интересе гранда Ла Лиги к 25-летнему игроку появились около недели назад. Теперь, когда «сливочные» надолго остались без Даниэля Карвахаля, вопрос усиления правого края обороны стал ещё более актуальным.

«Что ж, если это произойдёт, то это произойдёт. Если же ничего не случится, то я просто продолжу работать так же, как и прежде», – ответил Порро в интервью Relevo на вопрос о вероятном переходе в «Реал».

В текущем сезоне испанец провёл восемь матчей за «шпор», отметившись одним голом.