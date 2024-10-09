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Калафьори сравнил Артету и Спаллетти

09 Октября 2024 • 22:16 Комментировать (1)
Италия
...
Бельгия
1 1.92 X 3.55 2 4.30
Через 21 ч. 11 мин.

Защитник «Арсенала» и сборной Италии Рикардо Калафьори рассказал, в чём похожи Микель Артета и Лучано Спаллетти.

22-летний футболист поучаствовал в пресс-конференции в преддверии матча Лиги наций против сборной Бельгии.

«Что общего между Артетой и Спаллетти? Это сложный вопрос. Их объединяет то, что оба стараются доминировать в матчах, навязывать соперникам свой подход. Я поддерживаю это, всегда лучше владеть инициативой», – цитирует Football Italia Калафьори, перешедшего в «Арсенал» из «Болоньи» перед началом текущего сезона.

Встреча сборных Италии и Бельгии состоится в четверг в 21:45 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Италии Арсенал Лондон Лучано Спаллетти Микель Артета Рикардо Калафьори ещё теги

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ИТАЛИЯ БЕЛЬГИЯ
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Комментарии (1) Все комментарии
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Arvamuss
09 Октября 2024 в 23:23
Сборная Италии Лучано Спалетти против сборной Бельгии Акселя Витселя, сплошные зентовские междусобойчики :)
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