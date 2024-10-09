Калафьори сравнил Артету и Спаллетти

Защитник «Арсенала» и сборной Италии Рикардо Калафьори рассказал, в чём похожи Микель Артета и Лучано Спаллетти.

22-летний футболист поучаствовал в пресс-конференции в преддверии матча Лиги наций против сборной Бельгии.

«Что общего между Артетой и Спаллетти? Это сложный вопрос. Их объединяет то, что оба стараются доминировать в матчах, навязывать соперникам свой подход. Я поддерживаю это, всегда лучше владеть инициативой», – цитирует Football Italia Калафьори, перешедшего в «Арсенал» из «Болоньи» перед началом текущего сезона.

Встреча сборных Италии и Бельгии состоится в четверг в 21:45 по московскому времени.