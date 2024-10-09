Канчельскис хочет поехать к Гвардиоле на стажировку

Известный в прошлом игрок Андрей Канчельскис высказался о возможной стажировке у Хосепа Гвардиолы в «Манчестер Сити». Недавно Канчельскис говорил, что попасть на стажировку к Эрику тен Хагу в «Манчестер Юнайтед» нереально, ведь нидерландец закрывает свои занятия.

«Кстати, не думал об этом, хорошая идея. Почему бы и нет. Думаю, Гвардиола не такой закрытый, как тен Хаг. Это тен Хаг вот закрылся ото всех, странные ребята – голландцы. Мне было бы интересно к Гвардиоле попасть, посмотреть на тренировочный процесс», - цитирует Канчельскиса «ВсёПроСпорт».

Отметим, что по ходу своей футбольной карьеры Канчельскис поиграл и за «Манчестер Юнайтед», и за «Манчестер Сити». При этом в «Юнайтед» россиянин провёл гораздо больше времени, чем в «Сити».

Стоит сказать, что «Манчестер Сити» становился чемпионом Англии в каждом из четырёх предыдущих сезонов.