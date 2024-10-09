Йоро сделал публикацию о своём восстановлении

Защитник Лени Йоро травмировался почти сразу после трансфера в «Манчестер Юнайтед». В социальных сетях футболист опубликовал видео, на котором он занимается на специальной беговой дорожке.

«На пути к возвращению», - написал Йоро.

Стоит сказать, что 18-летний Лени Йоро ещё не дебютировал за «Манчестер Юнайтед»» на официальном уровне. Травму француз получил в летнем товарищеском матче против «Арсенала».

«Манчестер Юнайтед» на текущий момент располагается на 14-й позиции в турнирной таблице Английской премьер-лиги. Ближайший матч команда проведёт в субботу, 19 октября, - против «Брентфорда».