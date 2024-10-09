По просьбе тен Хага «Манчестер Юнайтед» потратил 26 млн рублей на стену

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг попросил руководителей клуба установить на базе стену, чтобы обеспечить конфиденциальность и безопасность команды. Как сообщает Daily Mail, на эту стену «красные дьяволы» потратили около 200 тысяч фунтов, что в переводе на рубли превышает 26 миллионов.

Отмечается, что сотрудники «Манчестер Юнайтед» недоумевают, ведь новые владельцы клуба предпринимали жёсткие меры по сокращению расходов и даже уволили часть персонала.

Источник напоминает, что в 2015 году по просьбе Луи ван Галя на базе «Манчестер Юнайтед» устанавливались ветрозащитные экраны.