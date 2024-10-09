Соланке рассказал, что думает о форварде «Баварии» Кейне

«Кейн – это форвард, который появляется в единственном экземпляре. Гарри много лет успешно играл за «Тоттенхэм» и сборную. Это футболист мирового уровня, принесший много пользы своей стране. Кейн – великий нападающий, на которого нужно равняться», - передает слова Доминика The Times.