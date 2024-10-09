Соланке рассказал, что думает о форварде «Баварии» Кейне

Центрфорвард лондонского «Тоттенхэма» Доминик Соланке поделился мнением о нападающем мюнхенской «Баварии» и сборной Англии Гарри Кейне.
«Кейн – это форвард, который появляется в единственном экземпляре. Гарри много лет успешно играл за «Тоттенхэм» и сборную. Это футболист мирового уровня, принесший много пользы своей стране. Кейн – великий нападающий, на которого нужно равняться», - передает слова Доминика The Times.
31-летний Кейн перешел из «Тоттенхэма» в «Баварию» летом прошлого года. Гарри подписал четырехлетнее трудовое соглашение. Рыночная стоимость футболиста составляет 100 миллионов евро.
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