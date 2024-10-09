Ремсдейл назвал неожиданного кумира детства

Голкипер «Саутгемптона» и сборной Англии Аарон Ремсдейл высказался о своём кумире детства. Им был экс-голкипер «Болтона» и сборной Финляндии.

«В детстве моим главным кумиром и наставником был Юсси Яаскелайнен из «Болтона», который отыграл 10–12 лет в Премьер-лиге. Он ничего не выиграл. Я бы предпочел это, чем сидеть на скамейке запасных и выиграть Премьер-лигу», - цитирует Ремсдейла ВВС.

Напомним, что Ремсдейл перешёл в «Саутгемптон» в минувшее трансферное окно из лондонского «Арсенала», где он проиграл конкуренцию испанцу Давиду Райе в прошлом сезоне. «Святые» перед текущим сезоном вернулись спустя год в Премьер-лигу.